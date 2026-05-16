「クレーマーのルーティーン」01【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。駅員の「あるある」をテーマに描いた「クレーマーのルーティーン」の漫画を投稿している。今回は本エピソードを紹介するとともに、著者に駅員時代に対応した常連クレーマーなどについても聞いた。0203■毎日のようにやって来る「常連クレ