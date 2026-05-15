今後の生活費について考える妻【漫画】本編を読む産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃の実話を描いた漫画『出産から5カ月で夫が居なくなりました』。突然の事態に翻弄されながらも、子どもを守るために奮闘する妻の姿をリアルに描いている。作者のReina(@Reina770)さんに当時の切実な心境を聞いた。■突然の逮捕と突きつけられる現実『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』34-134-234-3夫のヤマトが逮捕され、新しい