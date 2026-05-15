整形前の自分の顔とそっくり！ブスのくせにゴスロリ着ててイタイ整形前の自分の顔とそっくり！ブスのくせにゴスロリ着ててイタイ美人になりたくて整形を選んだ朋美は、手に入れた美貌で人生を楽しんでいた。しかしある日、彼女は整形前の自分にそっくりな顔をした女の子と出会う。モーニング月例賞「期待賞」を受賞した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの新作『同じ顔の女』は、容姿にまつわる価値観を鮮やかに描き、SNSで13万以上のい