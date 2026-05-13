沖縄観光の超人気スポット、北谷町にある「美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ」(以下、アメリカンビレッジ)。その象徴だった観覧車跡地に2026年4月1日、待望の「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」が開業した。同ブランド初となる“ホテルコンドミニアム”という新しいスタイルを掲げ、従来のラグジュアリーホテルとは一線を画す滞在体験を提供する施設である。コンセプトは「海と空と煌めきの沖縄アーバンリゾート」。全室4