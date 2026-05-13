飼い猫の年齢がわからない話【漫画】本編を読む猫を保護した場合、その子の年齢については獣医さんであってもわからないのだという。初めて猫を保護して飼うことになった漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは当初、獣医さんは何らかの方法で動物の年齢を知る術を持っていると思っていた。しかし、専門の医者でもそれは難しいと知り、久川さんはある切実な思いを抱くのだが…。今回久川はるさんがその思いを漫画にして投稿すると