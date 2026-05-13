バイト先で人気者の新人の裏表が激しすぎる！恐怖の粘着エピソード「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」【漫画】「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」を読むネギマヨ(@negimayo3)さんは、自分たちや周囲の経験をベースに身近なトラブルやストーカー被害を漫画にして発信している。作品の一つ「変態の憂鬱〜写真を撮ってあげる」は、作者のマヨさんが10代のときに体験した出来事がベースとなっている。バイト先の新人