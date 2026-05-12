危ないってわからないみたい…【漫画】本編を読むゐ(@irk_hrk)さんが描く、日常の「あるある」や婚活の苦悩を綴った漫画が大きな反響を呼んでいる。特に、傘の持ち方を描いた作品には5.9万もの「いいね」が寄せられ、多くの人が抱く不満や恐怖が浮き彫りとなった。■周囲を危険にさらす傘の持ち方傘の持ち方1傘の持ち方2傘の持ち方3雨の日の地下道で、傘を横向きに持って歩く男性。傘の先端が後ろを歩く彼女の方を向いているにもか