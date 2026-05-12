一般財団法人東京マラソン財団(以下、東京マラソン財団)チャリティ「RUN with HEART」は、2026年10月18日(日)に開催される「東京レガシーハーフマラソン2026」の寄付およびチャリティランナーの申し込みを受付中。【画像】26の寄付先団体が参加する「RUN with HEART」ハーフマラソンを通じて、スポーツ振興や環境保全、世界の難民支援、難病の子どもたちへのサポート、動物愛護などについて考え、支援を必要としている人への取り組