横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS(バニラビーンズ)」と「ピーターラビット(TM)」の初コラボが2026年5月1日からスタート。同店の人気No.1スイーツ「ショーコラ＆パリトロ」が、ピーターラビット(TM)限定パッケージで登場する。【画像】全5種類の限定3連チャームをチェック■作者生誕160周年記念コラボ！人気No.1スイーツが限定デザインに「Peter's Secret Garden Party」をコンセプトにした、爽やかで愛らしい限定