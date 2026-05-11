「お客様は神様ですか？」3話(1/12)【漫画】カスハラも被害がなければ我慢すべきなの？本編を読む販売の仕事で体験した出来事や日常で感じたことを漫画に描き、XやInstagramで発信しているタジマオオカさん(@pu92yu)。店舗で働いていると、さまざまなお客様や場面に遭遇するという。なかでも、顧客の優位な立場から従業員に対して理不尽なクレームや侮辱などをする迷惑行為「カスタマーハラスメント」(以降、カスハラ)について描い