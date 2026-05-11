天王寺動物園は1915年に開園した、日本で上野動物園の次に古い動物園だ。天王寺のシンボルとして、長きにわたり愛されてきた。一方、高さ300メートルを誇るあべのハルカスは2014年に開業し、当時は日本で一番高いビルとして話題になった。今回は誰もが知る新旧のシンボルを訪れて天王寺を満喫しよう。【写真で見る】動物園とあべのハルカスで天王寺を満喫する定番コース天王寺動物園 〜 天王寺公園 〜 あべのハルカス近鉄本店 〜