2000年にアニメ放送がスタートした、平成を代表する作品「とっとこハム太郎」。今なおキャラクターとしても人気の「とっとこハム太郎」の常設公式ショップが2026年4月23日に東京・代々木にオープンした。【写真】店内のハム太郎やハムちゃんずを探して写真を撮ろう！「とっとこハム太郎」の常設公式ショップがオープン■子どもたちの心をつかんだハムスターのアニメ平成女児の心をつかんで大ブームを巻き起こした「とっとこハム太