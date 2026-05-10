キャラ、言葉遣い、服装、すべてがクセ強すぎな派遣スタッフさんが配置された！【漫画を読む】全キャンセルの事件の全貌とは…!?アパレル業界で約10年の接客経験を持つ、ゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。実体験をベースに描く漫画「女社会の知られざる闇。」では、クセの強すぎる人物たちとの衝撃エピソードがたびたび話題となっている。今回登場するのは、派遣スタッフ・若井さん(仮名)。初出勤から強烈すぎる存在感を放ち、売り場を混