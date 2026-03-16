2025年大阪・関西万博にて出店した、発酵食レストラン「醗酵食堂 Hasshoku」。”日本の発酵食文化を世界に”をテーマに、万博会場でも大人気のお店で、多くのお客さまが来店しました。184日間の営業を経て、アフター万博の注目のスポットとして、大阪梅田ヒルトンプラザイーストへ3月13日にオープンしています！ 3月13日OPEN 醗酵食堂 Hasshoku コンセプトは「発酵でつながる、味わい深い未来。」大阪