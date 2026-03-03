「日本最後の清流」として名高い高知県の四万十川は、美しい自然に囲まれた景勝地として観光客に人気だ。川沿いをドライブするもよし、沈下橋(ちんかばし)を歩いて渡ってみるもよし、カヌーやラフティングなどアクティビティにチャレンジするもよしだが、今回は四万十川名物「屋形舟」に乗って遊覧を楽しんできた。澄んだ水面を間近に眺め、沈下橋を真下からくぐる迫力はまた格別だ。心洗われる絶景と四万十川の魅力を余すところな