あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アカウント」の略語は？「アカウント」の略語はなんでしょうか？ヒントは、1文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「垢」でした！垢はネットスラングで、InstagramやX（旧Twitter）などで使われるSNSのアカウントのこと。アカウントを省略し