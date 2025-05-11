ゆりゆさんは初めての婚活パーティーでTさんとカップリングしました。その日の夜にすぐに連絡が来て、食事へ行くことに！スマートにお店の予約をしてくれたTさんにイチコロのゆりゆさん。しかし、この後のデートで彼の微妙な一面が見えてきてしまい……？ 婚活で出会った彼がドライブで豹変した話 6話 第一印象がとってもよかった分、彼のとんでもない行動に思わずドン引きしてしまったゆりゆさん。そし