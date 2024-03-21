芸能界には有名人の親を持つ二世タレントが少なくありませんが、メディアで親について語ることが少ない人などは、親子であることが知られていないケースもありますよね。そこで今回は、実は母も有名人と知って意外に思う芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。2位黒柳徹子2位杉咲花1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！2位は「黒柳徹子」！女優やタレントなど幅広い分野で活