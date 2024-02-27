一般的には、避妊や月経困難症などの改善に用いられる“ピル”。なかには、「飲むと胸が大きくなる」ということをSNSなどで目にし、それを鵜呑みにして万能薬と捉えている人もいます。バストアップの真相と服用時の注意点について共立美容外科の遠山貴之さんに話を聞きました。【画像】1つでも当てはまったらサイズが合っていない可能性大！ ブラのサイズチェック方法◆ピルを飲むと胸が大きく可能性もあるが、服用を中断した場