モスバーガーの福袋は、毎年人気キャラクターとのコラボが話題です！2024年の福袋は大人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボです。超お得なモスバーガーの福袋を紹介します。2024年のモスバーガーの福袋が激アツモスバーガーの福袋『2024 モス福袋』は、人気アニメ『ONE PIECE』とのコラボです。「笑顔もひらく宝箱」をテーマにしたオリジナルグッズは、この福袋でしか手に入らない超激レアアイテムです。「2024 モス福袋」の気に