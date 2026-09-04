【40・50・60代男性！9月・初秋の大人コーデ】ユニクロやGUの新作パンツを大活用！秋のスタイリング解説
ファッション系YouTubeチャンネル「Chu Chu DANSHI メンズファッションチャンネル」が「【秋の新パンツを大活用！9月の綺麗目コーデ】2026晩夏・初秋の大人の着こなし！Tシャツ・シャツ・羽織りで気温対応！」を公開しました。
動画では林トモヒコさんがGUやユニクロで購入した新作パンツ3本を主役に、9月の気温変化に対応する大人の綺麗目コーディネートを紹介しています。
動画の冒頭で林さんは、残暑が厳しく寒暖差のある9月のファッションについて「気温対応もしっかりする」ことがポイントだと語ります。まず紹介されたのは、GUの「タックテーパードパンツ」。価格は2990円とコストパフォーマンスに優れ、「驚きのコスパ」「綺麗さ」と高く評価しています。モカブラウンのような色味のパンツに、グレーのエアリズムコットンオーバーサイズTシャツや無印良品のデニムジャケットを合わせ、秋の気配を感じさせるスタイリングを披露しました。
続いて登場したのは、ユニクロの「2WAYストレッチスマートパンツ」。感動パンツの秋冬版とも言えるアイテムで、ストレッチが効いており穿きやすいのが特徴です。少し肌寒い時に役立つ無印良品の結び釦長袖シャツなど、軽い羽織りものと合わせた小綺麗なスタイルを提案しています。
最後に紹介されたのは、ユニクロ:Cの「バレルジーンズ」。丸みを帯びた樽（バレル）型のシルエットが特徴で、大人世代にはハリコシのあるデニム素材が取り入れやすいと解説しています。カフスの半分を3～4回折る独自のロールアップ術で足首周りをすっきりさせ、感動ブレザーと合わせた上品な着こなしを見せました。
気温差が激しい初秋の時期、半袖Tシャツから長袖シャツ、羽織りアイテムまでを柔軟に組み合わせた着こなしは、日々の洋服選びの参考になりそうです。季節の変わり目のファッションに迷った際は、新しいパンツを取り入れたスタイリングに挑戦してみてはいかがでしょうか。
動画では林トモヒコさんがGUやユニクロで購入した新作パンツ3本を主役に、9月の気温変化に対応する大人の綺麗目コーディネートを紹介しています。
動画の冒頭で林さんは、残暑が厳しく寒暖差のある9月のファッションについて「気温対応もしっかりする」ことがポイントだと語ります。まず紹介されたのは、GUの「タックテーパードパンツ」。価格は2990円とコストパフォーマンスに優れ、「驚きのコスパ」「綺麗さ」と高く評価しています。モカブラウンのような色味のパンツに、グレーのエアリズムコットンオーバーサイズTシャツや無印良品のデニムジャケットを合わせ、秋の気配を感じさせるスタイリングを披露しました。
続いて登場したのは、ユニクロの「2WAYストレッチスマートパンツ」。感動パンツの秋冬版とも言えるアイテムで、ストレッチが効いており穿きやすいのが特徴です。少し肌寒い時に役立つ無印良品の結び釦長袖シャツなど、軽い羽織りものと合わせた小綺麗なスタイルを提案しています。
最後に紹介されたのは、ユニクロ:Cの「バレルジーンズ」。丸みを帯びた樽（バレル）型のシルエットが特徴で、大人世代にはハリコシのあるデニム素材が取り入れやすいと解説しています。カフスの半分を3～4回折る独自のロールアップ術で足首周りをすっきりさせ、感動ブレザーと合わせた上品な着こなしを見せました。
気温差が激しい初秋の時期、半袖Tシャツから長袖シャツ、羽織りアイテムまでを柔軟に組み合わせた着こなしは、日々の洋服選びの参考になりそうです。季節の変わり目のファッションに迷った際は、新しいパンツを取り入れたスタイリングに挑戦してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
40代から50・60代男性へのファッションライフスタイルチャンネル。 『ファッションにそこまで興味があるわけではない・・・そんなに得意ではない』 『でももう少しちゃんとせねば・・』 そんな中年中高年の大人男子・・・ 【Chu Chu DANSHI】に向けて、 ファッションや身嗜み、健康等ライフスタイル全般を発信しています。 キーワードは 【清潔感・・・無難だけどちゃんとしていること】 ちょっとした工夫やポイントをわかりやすく提案します。 身近なファッションブランド、服飾雑貨・生活雑貨・コスメ・食品と幅広いおすすめ商品を紹介、 アンチエイジングの内容含め健やかで楽しく明るい毎日を過ごすための工夫等、ご説明していきたいと思います。 ▼林トモヒコのプロフィール T -style代表：ファッションライフスタイルディレクター 32年間大手アパレル勤務。グループ会社の代表取締役や事業責任者を歴任。 趣味はお店巡り・ヴィンテージアロハシャツ収集 ・温泉 ＆（できれば年に一回は）ハワイに行きたい！
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