「ごみ人間……」考えすぎちゃう女性のひとり反省会から始まる動物園デート。マチアプ2回目、盛りあがるのか!?【盛りあがらないデート #7】

恋愛もタイパや相性の良さが重視され、会ってすぐ“ナシ判定”をすることも、されることも多い現代。こども家庭庁の2024年度調査(※1)では、直近5年で結婚した人の4人に1人が「マッチングアプリで出会った」と回答したのだとか。いまや恋愛の入口は、“自然な出会い”よりアプリが当たり前の時代です。ではもし、最初のデートがまったく盛り上がらなかったら――？

ヤケクソ活動の一環でマッチングアプリに登録した不幸体質の灰田は、同じくヤケクソで登録した男性・黒井とマッチング。しかし会話はかみ合わず、ローなムードが漂います。やることなすこと裏目に出て、驚異的に盛りあがらないデートとなってしまった……。こんな雰囲気じゃ次はないかなと思っていたのに、あれ、どうしてまたデートの約束を!?

シュールな掛け合いがツボすぎる！ マチアプから始まる、じわじわラブが話題の『盛りあがらないデート』（GANMA!）を全12回でお届けします。

※1 こども家庭庁 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」

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前回の初デートで挑戦した福引で引き当てた漬物石。出かけようとすると、その上にかわいい猫ちゃんが……！ 珍しく表情をゆるめる灰田さんがかわいらしいですが、「”私が帰ってくるまで”なんて自分勝手だな……」と自分を責めてしまいます。そのテンションのまま今回も沈みがちなムードで始まった動物園デートですが、盛りあがるのか!?

次回のお話もお楽しみに！

（漫画：『盛りあがらないデート』すずゆき著（GANMA!）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

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『盛りあがらないデート』すずゆき（GANMA!）

ヤケクソ活動の一環でマッチングアプリに登録した不幸体質の灰田。同じくヤケクソで登録した男性・黒井とマッチングする。

しかし会話はかみ合わず、ローなムードが漂うのだった。やることなすこと裏目に出て、驚異的に盛りあがらないデートとなってしまう。こんな雰囲気じゃ次はないかなと思っていたのに、あれ、どうしてまたデートの約束を!?

マッチングアプリで知り合った人との初デートが盛りあがらない？ シュールな掛け合いがツボすぎる！ マチアプから始まる、じわじわラブ。