夏の定番を格上げする一着。機能性と洗練を両立した【フィラ】のポロシャツが、今ならAmazonで販売中！
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清潔感と快適さを手に入れる。ストリートでも映える【フィラ】のポロシャツが、Amazonで販売中！
1911年創業の歴史あるブランドが手掛ける、機能性に優れたポロシャツ。吸汗速乾素材を採用し、さらりとした着心地を実現した。カジュアルからビジネスまで幅広く対応するスタンダードなシルエットで、ワンポイントのロゴ刺繍が洗練された印象を与える。日常使いに最適な一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ポリエステル100%の素材を採用しており、汗をかいてもすぐに乾く吸汗速乾性を備えている。さらりとした滑らかな肌触りで、暑い季節も快適に過ごせる。
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抗菌防臭や接触冷感、UVカットといった高機能な仕様が魅力。デイリーユースはもちろん、ゴルフなどのスポーツシーンでも活躍する実用的な仕上がりだ。
ベーシックなシルエットで、カジュアルなパンツからフォーマルな装いまで幅広くマッチする。同色刺繍など選べるデザインで、自分好みのスタイルを楽しめる。
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ユニセックスで着用できるデザインのため、カップルや友人とのペアコーデにも最適。トレンドのワイドパンツや小物と合わせれば、今風の着こなしが完成する。
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1911年創業の歴史あるブランドが手掛ける、機能性に優れたポロシャツ。吸汗速乾素材を採用し、さらりとした着心地を実現した。カジュアルからビジネスまで幅広く対応するスタンダードなシルエットで、ワンポイントのロゴ刺繍が洗練された印象を与える。日常使いに最適な一着だ。
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