まるで素足のような軽快さ。歩く楽しさを追求した【アシックスウォーキング】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
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毎日の散歩が劇的に変わる。安定感と快適性を両立した【アシックスウォーキング】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
「ハダシ感覚」を追求し、快適な歩行をサポートする機能が満載のウォーキングシューズ。安定性を高めるソール構造や、クッション性に優れた素材を採用し、長時間の歩行でも疲れにくい設計だ。通気性の良いメッシュ素材や脱ぎ履きしやすいファスナーなど、日常使いに最適な工夫が随所に凝らされている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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歩行時の左右のブレを抑制する独自のソール構造を採用。安定した足運びをサポートし、長距離のウォーキングでも疲れにくく、快適な歩行体験を実現する。
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かかと部分には軽量でクッション性に優れた素材を搭載。さらに耐摩耗性の高いラバーを配置することで、耐久性を高めつつ衝撃を吸収する設計となっている。
インナーソールにはクッション性の高い素材を使用し、つま先裏には消臭繊維を採用。清潔感を保ちながら、足裏への負担を軽減する快適な履き心地を提供する。
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通気性に優れたメッシュ素材のアッパーを採用し、蒸れを軽減。内側にはファスナーを配置しているため、忙しい朝や外出先でもスムーズな脱ぎ履きが可能だ。
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