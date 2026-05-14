【背筋凍る】逆立ち中に気づいた“視線”の正体にゾクッ！「まだいる…」隣のアパートの外階段に立ち続ける女性の異様さ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
外階段のついたアパートを上ると、隣の家の部屋が見えてしまう。カーテンを開けたまま、隣人と視線が合うこともあった。そんな物件に住んでいた友人の体験を漫画にした退屈健(@taikutsu1)さんの「隣のアパートの外階段」を紹介したい。実話ベースのため、スッキリとしたオチがあるわけではないが、人間の存在が一番怖いという話だ。
■なんてことない日常が、ある女性の存在で恐怖に変わる
静まり返った部屋の中で、ふと視線を感じるような違和感――本作「隣のアパートの外階段」は、そんな日常に潜む不気味さを描いた作品だ。作者・退屈健さんに話を聞くと、このエピソードは友人の実体験がもとになっているという。
舞台となるのは、隣のアパートの外階段から室内が見えてしまう構造の部屋。ある日、その友人はカーテンを開けたまま何気なく逆立ちをしており、外から見れば足だけが突き出た異様な光景になると思い、慌ててカーテンを閉めようとした。その瞬間、外階段に一人の不気味な女性が立っていることに気づき、1時間後に確認しても女性は同じ場所に立ち続けていたという。「怖いというより、先に心配になりました」と退屈健さんは振り返る。状況を誰かに共有したくなった友人は電話で説明するが、にわかには信じてもらえないため、証拠を残そうと窓の隙間からスマートフォンを向けることにした。
作品では、その後に訪れる出来事が読者に強烈な印象を残す。特に“ポストに何かが入る”場面には多くの反響が寄せられたそうだ。「ゾッとする雰囲気になるよう意識しました」と語る退屈健さんだが、描き続けるうちに恐怖の感覚が麻痺していったとも明かす。また、ラストの出来事については「女性と投函のタイミングが重なっただけで別人だと思う」と冷静に分析するが、その偶然があまりにも出来すぎているからこそ、この話はより一層じわじわとした恐怖を残すのかもしれない。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。