背中の蒸れを解消して快適に持ち運ぶ。機能性を極めた【アンダーアーマー】のバックパックがAmazonで販売中！
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雨の日もジム通いもこれ一つで解決。タフで高機能な【アンダーアーマー】のバックパックがAmazonで販売中！
背中の蒸れを解消すべく開発された、通気性抜群のバックパック。軽量かつ耐久性に優れたコーデュラ生地を採用し、撥水加工も施されているため雨天時も安心だ。PC収納や豊富な小物ポケットを備え、ジムから通勤・通学まであらゆるシーンで荷物をスマートに持ち運べる。使いやすさを追求した設計が、日々の移動を快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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背面に配置された6つのパッドには細かい穴があいており、通気性が抜群。身体の作りに合わせた設計で、背中の蒸れという悩みを解決し、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現する。
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軽量かつ耐久性に優れたコーデュラ生地を採用。毎日ハードに使うものだからこそ、身体への負担を軽減する軽さと、長く愛用できる丈夫さを両立させた頼もしい作りとなっている。
生地自体に撥水加工を施し、雨をしっかり弾く。さらにファスナー部分には止水ファスナーを採用しており、急な悪天候に見舞われても大切な荷物を濡らさず守り抜くことができる。
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メインコンパートメントとは別にPC専用の収納スペースを確保。さらに左右のサイドポケットやショルダーストラップのカード収納など、小物を整理して持ち運べる工夫が随所に凝らされている。
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