羽織るだけでこなれた雰囲気を演出。定番の【アマゾンエッセンシャルズ】長袖デニムシャツがAmazonで販売中！
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大人のカジュアルスタイルを格上げする【アマゾンエッセンシャルズ】の長袖デニムシャツがAmazonで販売中！
羽織るだけでこなれたカジュアルスタイルが完成する長袖デニムシャツ。独自のヘリテージウォッシュ加工により、柔らかく表情豊かな風合いを実現した。ウエスタンデザインのディテールと、すっきりとしたレギュラーフィットが特徴。頑丈なタンブルコットン製で、自宅の洗濯機で手軽に洗える実用性の高さも魅力の一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肩まわりや背中のヨークが特徴的なウエスタンデザインを採用。胸元のフラップポケットがさりげないアクセントとなり、一枚で着ても様になるこなれた雰囲気を演出する。
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独自のヘリテージウォッシュ加工を施した生地は、柔らかく表情豊か。ソフトでありながら頑丈なタンブルコットンを使用しており、日常使いに最適なタフさを備えている。
ウエストまわりをすっきり見せるレギュラーフィットと、動きのあるシルエットを作るカーブしたヘムラインが特徴。着脱が簡単なスナップボタン仕様も嬉しいポイントだ。
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チノパンやスウェットパンツとの相性が良く、幅広いコーディネートに対応。ブーツと合わせれば、よりクラシカルで洗練された大人の着こなしを楽しむことができる。
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