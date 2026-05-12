一人暮らしの悩みを解決！スリムで収納上手な【アイリスオーヤマ】冷凍冷蔵庫がAmazonで販売中！
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自炊派必見！真ん中野菜室で使いやすい【アイリスオーヤマ】冷蔵庫がAmazonで販売中！
一人暮らしの自炊生活をサポートする、スリムで収納上手な170リットル冷凍冷蔵庫が登場。幅約45cmの省スペース設計ながら、右開きで使いやすく、真ん中野菜室搭載で食材の鮮度を保ちながら出し入れもスムーズ。充実した収納力で、小さい冷蔵庫でも自炊を諦めない生活を実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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幅約45センチメートルのスリム設計で、2リットルペットボトル約4本分のスペースに収まる。1Rなど限られた空間でも圧迫感なく設置でき、部屋を広く使えるのが魅力だ。
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12.8リットルの野菜室は湿度が高く設定されており、野菜の鮮度を長く保つ。冷蔵庫の真ん中に配置されているため、腰をかがめずに食材を出し入れでき、自炊を快適にする。
冷蔵室120リットル、冷凍室50リットルと高い収納力を誇る。冷凍室は引き出しタイプで整理しやすく、ドアポケットには2リットルペットボトルも収納可能。食材を適切に保管できる。
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クリアな仕切りとガラス棚で中身が見やすく、食材の使い忘れを防ぎ経済的だ。ガラス棚はニオイ移りが少なく、汚れも拭き取りやすいので、常に清潔に保てる。
自炊派必見！真ん中野菜室で使いやすい【アイリスオーヤマ】冷蔵庫がAmazonで販売中！
一人暮らしの自炊生活をサポートする、スリムで収納上手な170リットル冷凍冷蔵庫が登場。幅約45cmの省スペース設計ながら、右開きで使いやすく、真ん中野菜室搭載で食材の鮮度を保ちながら出し入れもスムーズ。充実した収納力で、小さい冷蔵庫でも自炊を諦めない生活を実現する。
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