スポーティかつミニマルな足元を演出！【プーマ】のユニセックススニーカーがAmazonで販売中！
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快適な履き心地と万能デザイン！【プーマ】のデイリーユーススニーカーがAmazonで販売中！
スポーティでミニマルなルックスが魅力のユニセックススニーカーだ。様々なスタイリングに合わせやすく、オールラウンドで活躍する。SoftFoam+クッションインソールとグリップ力の高いラバーソールが安定した履き心地を提供し、デイリーユースに最適だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ブランドを象徴するディテールをアクセントに効かせた、スポーティかつミニマルなルックスが魅力だ。どんなスタイリングにも合わせやすい万能デザインで、足元をおしゃれに演出する。
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SoftFoam+クッションインソールが快適なステップインをサポートする。クッション性に優れており、長時間の着用でも足への負担を軽減し、快適な履き心地が持続する。
グリップ力の高いラバーアウトソールとラバーミッドソールが、優れた安定感と歩きやすさを実現する。デイリーユースはもちろん、様々なシーンで活躍する機能性も兼ね備えている。
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クォーターパネルやシュータンのブランドロゴ、サイドのフォームストリップ、ヒールカウンターのプーマキャットなど、細部にまでこだわったデザインが特徴だ。
快適な履き心地と万能デザイン！【プーマ】のデイリーユーススニーカーがAmazonで販売中！
スポーティでミニマルなルックスが魅力のユニセックススニーカーだ。様々なスタイリングに合わせやすく、オールラウンドで活躍する。SoftFoam+クッションインソールとグリップ力の高いラバーソールが安定した履き心地を提供し、デイリーユースに最適だ。
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