圧倒的な安心感！【チャンピオン】が放つ機能美を極めた王道カジュアルのフルジップスウェットがAmazonで販売中！
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一着あれば無敵！【チャンピオン】のタフで着回し力抜群なジップアップスウェットジャケットがAmazonで販売中！
環境に配慮して生産された綿とリサイクルポリエステルを混紡した、裏毛素材のジップジャケットだ。肌触りの良いコットンとポリエステルの汎用性を活かした生地を使用している。左胸にはブランドのスクリプトロゴが刺しゅうされており、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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サステナビリティを考慮し、持続可能な綿と再生ポリエステルを組み合わせた素材を採用している。
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左胸部分には象徴的なスクリプトロゴの刺しゅうが施されており、デザインのアクセントとして機能している。
ライトな着心地の裏毛素材を使用しており、季節の変わり目などの羽織りものとして幅広いシーンで活躍する。
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日常使いしやすいベーシックなシルエットに、便利なフルジップ仕様を組み合わせた機能的な一着だ。
肌馴染みの良いコットンにポリエステルの扱いやすさを加えた、手入れがしやすくタフな生地感が魅力である。
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