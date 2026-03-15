家族の“もしも”に備える！限定エコバッグ付き【山善】防災バッグ30点セットがAmazonで販売中！
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まとめて揃うから安心！限定エコバッグ付き【山善】限定エコバック付き防災バッグ30点セットがAmazonで販売中！
いつ起きるか分からない災害に対し、事前の対策・準備はもはや日本では必須。しかし、事前準備をしようにも、何をどうすべきなのか、いまいち分からないのも正直なところ。山善では、災害時の「一次避難」に着目。危険な場所から逃れる為の準備なので、重たくて大きい物は避け、必要最低限のグッズをこのバッグに詰め込んでいる。ほかにも、帽子型ヘルメット、水害対策用リュック、子供用防災バッグ、車中泊対応型…など、ご家庭や地域のニーズに合わせた対策品を展開中。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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災害時に必要なものをまとめた避難リュックセット。合計30点の防災用品セット。 消耗品を中心に家族が1つずつ重複して持っていても困らない防災アイテムを凝縮。準備にも便利で災害時の避難にさっと持ち出せる軽量タイプ。生き残るため、その場から逃げるための避難 に特化した一次避難向けのセット。
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セット内容1:リュックサック、限定エコバック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳。セット内容2:スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ。
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セット内容1:リュックサック、限定エコバック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳。セット内容2:スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ。