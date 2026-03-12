【USJ】E.T.やバック・トゥ・ザ・フューチャーなど懐かしの作品グッズにファン歓喜！初登場のプリン＆モクローにも大興奮の25周年グッズ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日(火)でついに開業25周年！それを受け、2027年3月30日(火)までは“Discover U!!!”をテーマに、 “新しいジブン”に出会える特別な1年を演出する。25匹のピカチュウが登場する「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」やこれまでの周年ソングを搭載するハリウッド・ドリーム・ザ・ライドなど、パーク中がお祭りムードに包まれている。
本記事では、記念すべき年をさらに盛り上げるグッズを紹介。ライター&編集担当おすすめの復刻E.T.クリップからピカチュウのぬいぐるみキーチェーンまで、今買うべきアイテムの数々を見逃すな！
■ジョーズやジュラシック・パークがアパレルやお菓子に
目玉となるのは、パーク開業当初から人気を博したE.Tやバック・トゥ・ザ・フューチャー、今もゲストを楽しませているジョーズやジュラシック・パークがコラボレーションしたオリジナルグッズ。開業時の商品を復刻したものもあり、25年前を知る人は懐かしい〜！と感じること間違いなし。
「チョコカバードクッキー」は、映画フィルムをモチーフにした缶に2種類のビスケットが入った、お土産にピッタリな一品。恐竜やE.T.が飾るアートが古きよき映画の世界を思わせる。
ライターおすすめは、フィルムとパークのゲート、名作が描かれたトートバッグ。落ち着いた色味に、パキッとしたオレンジと青の持ち手がアクセントになっている。A4ファイルも入るサイズで使い勝手抜群！
Tシャツも各作品のデザインがポイント。少しくたっとした質感は、あえてヴィンテージ感を出した古着仕様がおしゃれ。
しっかりした生地のジャケットは、バックスタイルのジョーズや恐竜のデザインに加え、腕や胸元にあしらわれた映画やパークモチーフのワッペンが黒に映えてかっこいい。
「TUBBZ コスプレダック」は、バック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティとドクに変身。服装や髪型はもちろん…よく見ると顔の大きさが違う!?表情の違いにも注目してみて。
同作品でみんなが憧れたタイムマシンは、復刻版のミニカーになって登場。机の上で走らせて、タイムスリップに思いを馳せたい。
■ピカチュウやミニオンが25周年をお祝い！かわいすぎるポーチやチャームに注目
ポケモンやマリオ、スヌーピーたちパークの仲間も25周年バージョンに。
シルクハットにすっぽり収まった姿が愛くるしい「ぬいぐるみキーチェーン」はピカチュウに加え、まさかのプリンとモクローが登場！ポケモンファンはぜひチェックしてほしい。
長めのストラップが便利な「ショルダーストラップ付きマスコット」もあり、どちらを連れて歩くか悩んでしまう。
モンスターボール型のミニポーチは、目薬など小物入れに使えそう。片面にはパーティ仕様のピカチュウが描かれている。
マリオの新作で編集担当が気に入ったのは、青いこうらが立体的に再現されたキャップ。ライターからすると頭上からふってくる恐怖でしかないが、かぶるとなんだか強くなれそう。
ポシェットは、マリオカートのアイテムが散りばめられた面がクリア素材でかわいい！反対側はタイヤ柄でクール。
ほか、シャカシャカ振って楽しみたいマラカスみたいなパッケージ入りのミニオンのスナックやマリオカートのアイコン満載のペンケース、コレクタブルキーチェーンなど、今だけのグッズが満載。今だけのグッズを手に入れて、25周年をもっと楽しもう！
取材・文=上田芽依
撮影=松井ヒロシ
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
(C) Universal Studios. All Rights Reserved.
