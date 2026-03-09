アツギ「NUDE Make」透けにくいスキンカラーインナー登場♡春夏の白トップス対策に

春夏コーデで気になる“下着の透け問題”。そんな悩みに寄り添う新作インナーが、アツギの大人向けブランド「NUDE Make（ヌードメイク）」から登場しました。2026年春夏シーズンは、肌になじみやすく透けにくいスキンカラーを採用したインナーシリーズを展開。白や淡色のトップスをもっと楽しめるアイテムとして注目されています。機能性と快適な着心地を兼ね備えたインナーで、春夏のスタイリングをより美しく仕上げてくれるラインナップです♡

透けにくいスキンカラーインナー

「NUDE Make」は、服にひびきにくい素材や華やかなレースなどを用い、大人の女性のスタイリングを美しく見せるインナーウェアブランド。

2026年春夏は、肌なじみの良いスキンカラーを採用したインナーが登場します。

今回のシリーズは、楽天アツギ公式ショップで星4.5以上の評価を獲得したEC限定の人気商品「透けにくいインナー」をベースにしたアイテム。店頭でも手に取れるよう、ブランドラインとして展開されます。

カラーは肌の色味（黄み・赤み）とトーン（明るめ・暗め）に合わせて選べる4色展開。

ベージュ、アーモンド、グレースワイン、アプリコットから自分の肌に合うカラーを選ぶことで、より自然に透けを防ぐことができます。白や淡色のトップスが増える春夏シーズンの強い味方です。

快適さと美シルエットを叶える6アイテム

透けにくいインナー



希望小売価格：1,870円（税込）

ブラジャーの上から着るだけで下着の透けを防ぐタンクトップ。肩紐は少し幅広設計で、ブラの肩紐の透けもガードします。接触冷感素材を使用し、吸汗速乾加工と汗取りパッド付きで暑い日も快適。

サイズ：M／L／LL(カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色）)

※店頭限定商品

透けにくいブラトップ



希望小売価格：2,860円（税込）

ノンワイヤーのカップ付きタンクトップで、1枚でも着用可能。左右一体型モールドカップでバストラインを美しくキープします。接触冷感素材、吸汗速乾加工、汗取りパッド付き。

サイズ：M／L／LL(カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色）)

※店頭限定商品

透けにくいひびきにくいハーフトップ



希望小売価格：1,980円（税込）

クロップド丈トップスとも合わせやすいハーフトップ。接着仕様で縫い目をなくし、服にひびきにくいデザインです。タグレス仕様でチクチク感を軽減し、吸汗速乾加工付き。

サイズ：M／L／LL(カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色）)

透けにくいひびきにくいショーツ



希望小売価格：1,100円（税込）

接着仕様で縫い目がなく、タイトなボトムスにもひびきにくいショーツ。タグレス仕様で快適な履き心地。吸汗速乾加工付き。

サイズ：M／L／LL(カラー展開：ベージュ／アーモンド／グレースワイン／アプリコット（全4色）)

ひびきにくいハーフトップ



希望小売価格：1,980円（税込）

接着仕様で縫い目をなくした、服にひびきにくいデザイン。クロップド丈トップスにも合わせやすいアイテムです。

サイズ：M／L／LL(カラー：グレー／ブラック（全2色）)

ひびきにくいショーツ



希望小売価格：1,100円（税込）

接着仕様で服にラインが出にくいショーツ。タイトなボトムスとも好相性です。

サイズ：M／L／LL(カラー：グレー／ブラック（全2色）)

春夏コーデをもっと自由に楽しもう

「NUDE Make」のスキンカラーインナーは、透け対策と着心地の良さを両立した大人のためのインナーシリーズ。

白や淡色トップスが増える季節でも、下着の透けを気にせずおしゃれを楽しめるのが魅力です。肌トーンに合わせて選べるカラー展開や、ひびきにくい仕様など、毎日使いたくなる工夫が満載♡

春夏のワードローブに取り入れて、より快適で美しいスタイリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。