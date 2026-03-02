宮優「チークひとつで可愛らしくもクールな印象にもなれることが驚きでした」

この春は、多彩なカラーや質感で遊ぶスタイルがトレンド。使えば即トレンド顔になれる“印象多彩チーク”を俳優の宮粼優さんが纏います。

湿感ラベンダーで叶える儚げフェイス。“Milky Purple”

ハイライト感覚で眉尻の下から頬骨にかけてのCゾーンに入れる。付属のチップで点で置き、指でぼかすように範囲を広げていくのがポイント。ラメ入りのブルーのアイシャドウを上下のまぶたにのせれば、より小洒落た印象に。ラメに抵抗がある人はシンプルなブラウン系のアイシャドウでもOK。

SUQQU「コンプレクション フェイス カラー 01」

トレンドの“白み”カラーで旬顔になれる 賞

パール入りのミルキーカラーでツヤと透明感が大幅アップ！

透明感を引き出すピンクパール入りのラベンダーカラーで、コントロールカラーやパウダーチークの下地としても。「今まで使ったことがない色みで新鮮でした。リキッドタイプはしっとりしていて肌なじみもいい。ハイライトとしても使えそうだし、ピンクやオレンジのチークに混ぜて使うのもよさそうです」（宮粼さん）。 \4,950（SUQQU TEL. 0120-988-761）

マットなローズで血色も陰影も思いのまま。“Contour Rose”

入れる位置は頬の中心より外側の頬骨の下。大きめのシェーディングブラシでぽんぽんはたきながら外側から真ん中に向かって広げていく。できるだけ広く、下に行くにつれて薄くなるように入れるのがコツ。眉毛をいつもより強めに書くと、骨格メイクがより際立つ。

NARS「ブラッシュ N 910」

これ1つでハンサムな骨格メイクが即完成 賞

どんなメイクにもマッチする絶妙なカラーで使いやすさ抜群

コントゥアカラーとしても使えるマットなピーチローズ。光の反射の効果で肌を美しく見せ、鮮やかな発色が長時間持続。「日頃自分が使っているチークに似ていて、とても好きな色。今回はシェーディングのような感じで入れていただいたので、いつもより顔がシュッと見えて嬉しかったです」（宮粼さん）。 \5,390（NARS JAPAN TEL. 0120-356-686）

青みピンクでふんわりキュートな上気肌に。“Airy Pink”

ブラシで目の下に逆三角形を描くように広めにのせたあと、上下のまぶたにも軽くON。さらに、眉頭から鼻筋の両脇のくぼみにかけてノーズシャドウ感覚で入れると、抜け感が出て優しい表情に。マスカラ、眉マスカラ、リップもピンクを選ぶと、より統一感がアップ。

LUNASOL「カラーリングブリーズ 01」

ぽわっと火照ったようなうぶ顔がひと塗りで叶う 賞

つけていることを感じさせないエアリーなテクスチャーが魅力

肌にピュアな血色感を与える青みピンクのパウダーチーク。空気のような軽やかな質感で均一な仕上がりに。「ひと塗りでも発色がすごくきれい。青みが入っているのでただ甘いだけじゃなく、透明感も増すところが好き。全身黒のファッションに合わせてチークを際立たせたいです」（宮粼さん）。 \4,840 ※セット価格（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

チークの色と入れ方で印象を自在にチェンジ

今シーズンのチークのトレンドは、例年以上に多様。

「去年から引き続き人気なのは、肌に透明感を与えてくれる青みピンク。また新たなトレンドとして、韓国のチークのような“白み”の入ったミルキーカラーも増えてきました。入れる位置もここ数年は目の下が主流でしたが、最近はコーラル系の色を頬骨のやや下に入れ、骨格を強調する欧米風メイクの人気もリバイバルしつつあります」（ヘア＆メイクアップアーティスト・辻村友貴恵さん）

トレンドのバリエーションが豊富な今だからこそ、チークの色や入れ方ひとつで大人っぽくも甘くも印象操作が可能に。そこで、俳優の宮粼優さんが3パターンの印象多彩チークを体感。

「チークは好きで普段から使っていますが、色はいつもコーラルピンクで、下まぶたのアイシャドウと繋がるよう目の下に入れるのが定番。だから今回、いろんなメイクをしていただいて、チークひとつで可愛らしくもクールな印象にもなれることが驚きでした」（宮粼さん）

宮粼優

みやざき・ゆう 2000年11月20日生まれ、三重県出身。俳優。ドラマ『高嶺と花』でデビューし、映画『正体』などに出演。Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音役で一躍注目を集めた。

辻村友貴恵

つじむら・ゆきえ ヘア＆メイクアップアーティスト。福岡玲衣さんに師事し、2021年に独立。トレンドをいち早く落とし込んだキャッチーなメイクに定評あり。本誌をはじめ、さまざまな雑誌や広告、カタログ等で活躍中。