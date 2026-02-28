肌が整うだけで顔全体の印象が変わる！ 美容賢者たちも絶賛“パウダー＆ハイライト”

人気ヘア＆メイクアップアーティストの𠮷粼沙世子さんと江端妃咲さんが今シーズンのトレンド肌の作り方をナビゲート！ 今回は、パウダー＆ハイライト編。

ベース＆コントロールカラー編とファンデーション編も合わせてチェック！

STEP4 パウダー

ファンデーションで仕上げたツヤ感を消さないように、パウダーはメイクが崩れやすい部分にだけポイント使いを。テカリや皮脂崩れを抑えつつ、肌のツヤに自然に溶け込むしっとりとした質感のパウダーが好相性。

眉間、小鼻、顎先にブラシでふんわり重ねる／毛脚の長い小さめのブラシにパウダーを含ませたら、皮脂が出やすい眉間と小鼻、顎先にふんわりのせる。カラーレスのパウダーを選べば白浮きも気にならない。

今回使用したアイテムはこちら！

ETVOS「ミネラルリフレクティング スキンパウダー シマーブランシュ」

光を放つ盛れ感がワンストロークで叶うで 賞

オイルリッチでしっとり肌に沿う

軽やかな質感で肌に溶け込むようになじみ、澄んだ肌印象に。ヒト型セラミドやヒアルロン酸、ビタミンC誘導体などが日中の刺激から肌を守るから、敏感な肌にも安心。「つけていることを忘れるような軽やかなフィット感なのに、薄くベールがけするだけでキメを整えながら透明感までアップ。スキンケア成分がたっぷりなのも嬉しい」（美容エディター＆ライター・石橋里奈さん） \4,950 限定販売中（エトヴォス TEL. 0120-0477-80）

JILL STUART「グロウシフォン ラスティング ルースパウダー 04」

多幸感あふれるシフォン肌 賞

繊細パールでツヤを引き立てる

美容成分を閉じ込めたオイルインフューズパウダーが肌に密着し、化粧持ちアップ。グロウダイヤモンドパウダーとユーフォリックパールが、まろやかなツヤと血色感を演出。「肌にのせると瞬時になめらかなすべすべ肌に。ギラつかずふわっときらめくパールの効果で、多幸感あふれる肌印象になれるのが好き」（俳優、モデル・碓井玲菜さん） \5,280 3/6発売（ジルスチュアート ビューティ TEL. 0120-878-652）

CEZANNE「毛穴レスフィックスパウダー CL」

ふんわりうぶな赤ちゃん肌になれるで 賞

テカリや毛穴目立ちをブロック

空気のように軽いマットパウダーで、サラサラの陶器肌に。20種類の美容保湿成分を配合しているから、夜のスキンケアパウダーとしても活躍。「パウダーなのにパサつかず、下地やファンデの潤いやツヤをキープ。低刺激で24時間いつでも使えるのも便利だし、前髪に仕込むとペタンと潰れるのをブロックできて、優秀すぎ！」（私立恵比寿中学・安本彩花さん） \858 3/4発売（セザンヌ化粧品 TEL. 0120-55-8515）

STEP5 ハイライト

細かくたくさん入れるのが最近のトレンドだったけれど、素肌感を残しつつもしっかりツヤ肌に仕上げたいならハイライトのポイントを絞るのが今季流。肌の水ツヤ感と差が出るようにラメ入りのアイテムで、ツヤの強弱を意識して。

顔の中央に光を集めて求心的な立体感を演出／ハイライトを少量指に取り、目頭から目の下、鼻筋にだけトントンとのせる。中央に光が集まることで、シェーディングを入れなくても立体的な印象に。

今回使用したアイテムはこちら！

RMK「グロウ イルミネーター 01」

大人仕様の品格ある輝きで 賞

濡れたようなツヤで骨格美に

やわらかに輝くシャンパンパールと明るさを与えるシルバーパール、光沢感を宿すグロウパウダーを配合し、あらゆるスキントーンにマッチ。骨格に沿って光の帯が動き、明るさだけでなく立体感までも引き立てる。「まるで美容液のようなみずみずしい潤い感と、トゥーマッチにならない上品な輝きが唯一無二の美しさ」（美容ライター・岡井美絹子さん） 1.8g \3,080 3/6発売（RMK Division TEL. 0120-988-271）

to/one「ルミナス グロウ リキッド 01」

洗練された大人肌になれるスキンハイライター 賞

素肌と同化する透け感ハイライト

透明感と輝度の高いパールをバランスよく配合し、光を的確に反射。メイク中も潤いを与え、乾燥しやすい目元や頬をケア。肌なじみのいいシャンパンベージュはハイライター初心者でも失敗しにくい。「多色パールの強い輝きが、不思議と肌印象を邪魔することなくナチュラルにトーンアップ。可愛らしさを演出しながら凹凸をなめらかに見せる機能性に脱帽」（ヘア＆メイクアップアーティスト・北原果さん） 3g \3,080（トーン TEL. 03-5774-5565）

ByUR「セラムフィット ボリューミング グロースティック 06」

さりげない存在感で透明感爆誕 賞

繊細なラベンダーで涼しげ肌に

肌になじませるとみずみずしいツヤが出現。ホワイト系パールを配合したラベンダーカラーが、肌にひんやりとした透明感を宿す。「さりげない輝きと発色なのに、想像以上に透明感を引き出してくれてびっくり。ハイライトだけでなく、チーク、リップ、アイカラー、日中保湿まで叶える5 in 1設計だから、ポーチに入れておくだけで安心」（モデル、YouTuber・石井亜美さん） 4g \2,090 3/12発売（Hamee TEL. 0120-569-565）

左・𠮷粼沙世子

よしざき・さよこ ティーン誌から美容誌まで幅広く活躍する人気ヘア＆メイクアップアーティスト。年代や顔立ちにマッチするトレンドを取捨選択し、誰でも今っぽく変身させる。ロジカルなメイク解説に美容業界からの信頼も厚い。

右・江端妃咲

えばた・きさき 2007年1月30日生まれ、京都府出身。Juice=Juiceメンバー。グループきっての美容好きで、メイクやスキンケアへのこだわりは人一倍。ライブはセルフメイクが多く、トレンドコスメのチェックを欠かさない。