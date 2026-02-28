2月28日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……魚座

挑戦することに勇気が持てる日です。これまで「自分には無理」と思って避けてきたことも、今日は「やってみよう」という気持ちになれるでしょう。実際に動き出してみると、驚くほどスムーズに進み、自分の可能性を再発見できます。運気の後押しを信じて！

★第2位……蟹座

慎重さが信頼を呼ぶ日。勢いだけで突き進むのではなく、一度立ち止まって最終確認をすることで、あなたの信頼は大きく高まります。無理に予定を詰め込まず、心に余裕を持って取り組んでみてください。かえって効率もアップしそうです。

★第3位……蠍座

あなたの内に秘めた魅力が、今日は強くにじみ出てきます。堂々とした態度や真剣な眼差しが、異性の心を引き寄せる鍵に。自信が持てなくても、本音でぶつかる覚悟を持つと、不思議と不安が魅力に変わり、より深い関係へ導いてくれます。

★第4位……獅子座

恋人や気になる人と、率直な会話ができる日。本音を聞くのは怖いと感じるかもしれませんが、正直に話し合えるからこそ、絆は深まります。ネガティブな空気を前向きに変えるために、あなたらしい優しい言葉を添えてみてください。

★第5位……射手座

ワクワクする発想が未来を拓く日！「本当にできるかな？」と現実的なことは気にせず、心のおもむくままに想像の世界を楽しんでみてください。自由な発想が、あなたに新しいエネルギーを与え、これからの毎日をより充実させてくれます。