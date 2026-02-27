【痛快】バスで大泣きする赤ちゃんに「うるせぇ！」と怒鳴る老人…！母子が放った意外な返しに「スカッとした」の大反響【作者に聞く】
公共交通機関における「子連れへの不寛容」は、たびたび議論の的となる。泣き止まない乳児に対して、心無い言葉を浴びせる大人の存在だ。漫画家の伊東さん(@ito_44_3)がSNSで発表した創作ギャグ漫画『強い母子』は、そんな憂鬱な社会問題に対して「もしもこんな反撃ができたら」という痛快なIFを描き、52万超えの爆発的な「いいね」を叩き出した。
■謝罪する代わりに放った一撃
事の発端は、電車内でぐずる赤ちゃんに対し、目の前に立つ初老の男性が「おい！ 赤ん坊の泣き声がうるせぇんだよ！」と理不尽な怒声を上げたこと。周囲の乗客が「出た、子連れに絡む厄介な老害だ」と息を呑むなか、抱っこ紐姿の母親は謝罪して萎縮する……ことはなかった。
「は？ お前の方がうるせえよ！」
なんと、怒鳴りつけてきた相手を真っ向から一喝したのである。予想外すぎる母親のストロングスタイルに、ハラハラ見守っていた乗客も思わず「いや、母親も強いパターンか！」と心の中で鋭いツッコミを入れてしまう。
■現実では言えないからこそのカタルシス
伊東さんが本作を描いた背景には、ネット上で頻繁に目にする「公共の場で親を責め立てる風潮」への疑問があった。現実世界で理不尽に怒鳴られれば、大半の人は恐怖で謝ることしかできない。だからこそ、フィクションの世界くらいは「これくらい強気で言い返せる親子がいたら面白いのではないか」と、コメディの題材へと昇華させたのだ。
コメント欄には「これくらいでちょうどいい！」「強すぎて草!!」と、泣き寝入りしない母親への称賛が殺到した。弱い立場の人間が理不尽を跳ね返す姿に、多くの読者がカタルシスを感じた証拠だろう。
■あくまで「漫画」としての楽しみ方
ただし、伊東さんはあまりの反響の大きさに「現実で同じように強く言い返せば、かえって相手を激昂させる危険がある。あくまで漫画のエンタメとして楽しんでほしい」と、冷静な注意喚起を添えている。
現在、伊東さんの過去作品はKindleにて『伊東のオリジナル漫画』として全4巻にまとめられている。理不尽な世の中に疲れたときは、この強すぎる母子の姿を見て、ほんの少し胸をすかせてみてはいかがだろうか。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
