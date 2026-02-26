重低音も、長時間も。毎日を支えるネックバンドモデル【オーディオテクニカ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
すぐ聴けて、ずっと聴ける。キレのある低音が心地よい一台【オーディオテクニカ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
オーディオテクニカのワイヤレスイヤホンは、約2時間のフル充電で最大約20時間の連続再生に対応し、毎日の通勤や外出でもバッテリーを気にせず使えるモデルだ。急いでいるときは約10分の充電で約2時間再生でき、出かける前のわずかな時間でもすぐに音楽を楽しめる。
キレのある重低音とメリハリの効いたサウンドを生み出し、音楽も動画も迫力のある音で味わえる。ゲームや映像視聴では低遅延モードが音と映像のズレを抑え、コンテンツに没入しやすい環境を整えてくれる。
ネックバンドはしなやかなエラストマー素材で身体に沿ってフィットし、長時間でも安定した装着感を保つ。リモコン操作もしやすく、音量調整や通話もスムーズに行える。マグネットクリップでコードがまとまり、首にかけたままでも邪魔にならない。
落下の心配が少なく、重低音をしっかり楽しめて、動画やゲームにも強い。日常のあらゆるシーンで頼れるネックバンドスタイルのワイヤレスイヤホンだ。
