µµÍüÏÂÌé¡Ö¤³¤ì¤Ê¤¤¤È¡×10Ç¯°Ê¾å¤â°¦ÍÑ¡ª·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿®Íê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¾Ò²ð
µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¥ê¥¢¥ë¡Û»£±Æ¤ÇÄ¹´üÂÚºßÃæ¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ä¹´üÂÚºß¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µµÍü¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î»ÈÍÑ´¶¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¥ó¥±¥¢
Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
TAKAMI/¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë ÀÇ¹þ5,720±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ±Õ¡ª
µµÍü¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈËÍ¤³¤ì¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤Î°¦ÍÑÉÊ¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£
¤½¤Î°¦ÍÑ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÄ¹´ü´Ö°¦ÍÑ¤·¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µµÍü¤µ¤ó¤ÏÀö´é¸å¤Ë¼ÂºÝ¤ËÅÉÉÛ¡£¼ê¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ò²¹¤á¤¿¸å¤ËÍ¥¤·¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¸å¤Î²½¾Ñ¿å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤â¡Ö¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£