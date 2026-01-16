GU¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡×¤¬2000±ß¥ª¥Õ¡ª1·î13Æü¤ÎÃÍ²¼¤²¤ÇÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô990±ß¤Ë¡£
GU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î13Æü¤«¤é¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢"990±ß"¤ÇÇã¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¡¼¥«¡×¤Ï¡¢°ìÉô¥«¥é¡¼¤¬990±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÅö½é¤Ï2990±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥ë¡¼¤Ï990±ß¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥«¥é¡¼¤Ï1990±ß¤Ç¤¹¡£
Æù¸ü´¶¤¬¤¢¤êÈ©¤¶¤ï¤ê¤Î¤è¤¤¡¢Î¢µ¯ÌÓ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ã»¤á¤ÎÃå¾æ¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
990±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯
¡¦¥¦¥©¡¼¥à¥¹¥à¡¼¥¹¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T
¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«
¡¦¥¦¥©¡¼¥à¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥°¥í¡¼¥Ö
¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÄãÍ½»»¤ÇÅßÉþ¤òÇã¤¤Â¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏGU¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤ÏGU¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë