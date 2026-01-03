第102回箱根駅伝、最も履かれたブランドは2年連続「アディダス」 アシックス、プーマも猛追
着用数トップのアディダスは、青山学院大や今大会で総合2位の國學院大とのパートナーシップも追い風に、箱根での着用が年々増加。定番は、厚底かつ軽量のトップモデル「アディゼロ アディオス プロ エヴォ 1」や「アディゼロ アディオス プロ 4」だが、今大会はそれ以外の選択肢も目立った。象徴的だったのが5区を走った青学・黒田朝日選手だ。“山登り”のコースである5区で区間新記録を樹立し、往路新記録にも貢献したが、足元はショートレース向けの「アディゼロ タクミセン 11」だった。コース特性に合わせてモデルを選べる商品群の豊富さが、着用の広がりにつながっているようだ。実際、区間賞の10人中6人がアディダスを着用。同社が掲げた「箱根でシェア50％」には届かなかったものの、存在感を示した大会となった。
アディダスを追うアシックスは、ナイキによる厚底革命を受けて発足したトップアスリート向けのシューズ開発プロジェクト「Cプロジェクト」の成果が今年も継続した形だ。2021年の第92回大会では着用者0人の屈辱に沈んだが、そこからじわじわ復権。昨年、ナイキを抜いて2位に浮上し、今年は着用者数をさらに大きく増やした。中でも、7区で区間賞を獲得した國學院大の高山豪起選手や、5区で快走を見せた早稲田大・工藤慎作選手らがCプロジェクトによる「メタスピード（METASPEED）」シリーズを着用。上位校の選手にとって“勝負靴”として定着しつつあることを示した。3番手のナイキは、「ヴェイパーフライ 4」や「アルファフライ 3」など、ブランドを象徴する上位モデルの着用が目立った。かつての絶対的優位という空気は薄れつつあるが、シェアが落ち着いた今も、要所で選ばれるブランドとして一定の存在を保っている。
そして今年、数字以上にインパクトが大きかったのがプーマだ。着用数は32人とナイキに迫る勢いで、順位争いの見せ場で存在感を示した。1区で区間新記録を打ち立てた青木瑠郁選手は「ディヴィエイト ニトロ エリート 3」、さらに2区ではヴィクター・キムタイ選手が「ファストR ニトロ エリート 3」を着用して5人抜きの走りを見せ、首位に躍り出るなど、要所で“結果の画”が残ることで、プーマの健闘が強く印象づいた大会となった。
少数派では、オンが3人、ニューバランスが2人、ミズノが1人。それぞれ着用者は限られているものの、ゼロではない点は押さえておきたい。特筆すべきは、10区で区間新記録を樹立した駒澤大の佐藤圭汰選手が、オンの「クラウドブームストライク（Cloudboom Strike）」を着用していたことだろう。少数勢力とはいえ、選手との噛み合わせや新作の投入次第では、来年以降の構図が変わる可能性もある。
今年の箱根で見えたのは、アディダスとアシックスが上位を分け合う「二強」の定着と、そこへプーマが勢いよく迫る構図だ。かつての王者・ナイキが確かな支持を保ちながら、新興ブランドの動きも活発になっている。来年は二強がさらに差を広げるのか、それとも追う側が一気に距離を詰めるのか。次の箱根の読みどころの一つとして、引き続き選手の足元に注目したい。
■第102回大会区間賞
1区：青木瑠郁（國學院大）プーマ ※区間新
2区：ヴィクター・キムタイ（城西大）プーマ ※区間新
3区：本間颯（中央大） アディダス
4区：鈴木琉胤（早稲田大）アディダス
5区：黒田朝日（青山学院大）アディダス ※区間新
6区：小池莉希（創価大）アディダス
7区：高山豪起（國學院大）アシックス
8区：塩出翔太（青山学院大）アディダス
9区：佐藤有一（青山学院大）アディダス
10区：佐藤圭汰（駒澤大）オン
■箱根歴代区間記録
1区：2026年第102回大会、青木瑠郁（國學院大）プーマ ディヴィエイト ニトロ エリート 3
2区：2026年第102回大会、ヴィクター・キムタイ（城西大）プーマ FAST-R ニトロ エリート 3
3区：2020年第96回大会、イエゴン・ヴィンセント（東京国際大）ナイキ ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%
4区：2023年第99回大会、イエゴン・ヴィンセント（東京国際大）アディダス アディゼロ アディオス プロ 3
5区：2026年第102回大会、黒田朝日（青山学院大） アディダス アディゼロ タクミ セン 11
6区：2025年第101回大会、野村昭夢（青山学院大） アディダス アディゼロ アディオス プロ 4
7区：2020年第96回大会、阿部弘輝（明治大学大）ナイキ ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%
8区：2026年第102回大会、塩出翔太（青山学院大）アディダス アディゼロ アディオス プロ エヴォ 2
9区：2022年第98回大会、中村唯翔（青山学院大）ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト％
10区：2026年第102回大会、佐藤圭汰（駒澤大）オン クラウドブームストライク