第102回箱根駅伝、最も履かれたブランドは2年連続「アディダス」　アシックス、プーマも猛追

絶対的王者・青山学院大学の総合優勝で幕を閉じた第102回箱根駅伝。青学は往路・復路ともに新記録をマークし、大会新記録の10時間37分34秒で9度目の頂に立った。盤石の強さを改めて印象づける一方で、選手たちの足元に目を向けると、もう一つの“勝負靴”の勢力図も浮かび上がってくる。 今大会における全選手の着用ブランドを集計したところ、最多は「アディダス（adidas）」の74人（35.4%）。続いて「アシックス（ASICS）」が63人（30.1%）、「ナイキ（NIKE）」が35人（16.7%）、「プーマ（PUMA）」が32人（14.8%）だった。そのほか、「オン（On）」が3人（1%）、「ニューバランス（New Balance）」が2人（0.9%）、「ミズノ（MIZUNO）」が1人（0.4%）となった（合計210人、編集部調べ）。上位3ブランドは昨年の101回大会同様の結果で、顔ぶれは大きく変わらないが、今年はアディダスとアシックスが他社を引き離し、“二強”の構図がより鮮明になった。

【画像をもっと見る】

着用数トップのアディダスは、青山学院大や今大会で総合2位の國學院大とのパートナーシップも追い風に、箱根での着用が年々増加。定番は、厚底かつ軽量のトップモデル「アディゼロ アディオス プロ エヴォ 1」や「アディゼロ アディオス プロ 4」だが、今大会はそれ以外の選択肢も目立った。象徴的だったのが5区を走った青学・黒田朝日選手だ。“山登り”のコースである5区で区間新記録を樹立し、往路新記録にも貢献したが、足元はショートレース向けの「アディゼロ タクミセン 11」だった。コース特性に合わせてモデルを選べる商品群の豊富さが、着用の広がりにつながっているようだ。実際、区間賞の10人中6人がアディダスを着用。同社が掲げた「箱根でシェア50％」には届かなかったものの、存在感を示した大会となった。

アディダスを追うアシックスは、ナイキによる厚底革命を受けて発足したトップアスリート向けのシューズ開発プロジェクト「Cプロジェクト」の成果が今年も継続した形だ。2021年の第92回大会では着用者0人の屈辱に沈んだが、そこからじわじわ復権。昨年、ナイキを抜いて2位に浮上し、今年は着用者数をさらに大きく増やした。中でも、7区で区間賞を獲得した國學院大の高山豪起選手や、5区で快走を見せた早稲田大・工藤慎作選手らがCプロジェクトによる「メタスピード（METASPEED）」シリーズを着用。上位校の選手にとって“勝負靴”として定着しつつあることを示した。3番手のナイキは、「ヴェイパーフライ 4」や「アルファフライ 3」など、ブランドを象徴する上位モデルの着用が目立った。かつての絶対的優位という空気は薄れつつあるが、シェアが落ち着いた今も、要所で選ばれるブランドとして一定の存在を保っている。

そして今年、数字以上にインパクトが大きかったのがプーマだ。着用数は32人とナイキに迫る勢いで、順位争いの見せ場で存在感を示した。1区で区間新記録を打ち立てた青木瑠郁選手は「ディヴィエイト ニトロ エリート 3」、さらに2区ではヴィクター・キムタイ選手が「ファストR ニトロ エリート 3」を着用して5人抜きの走りを見せ、首位に躍り出るなど、要所で“結果の画”が残ることで、プーマの健闘が強く印象づいた大会となった。

少数派では、オンが3人、ニューバランスが2人、ミズノが1人。それぞれ着用者は限られているものの、ゼロではない点は押さえておきたい。特筆すべきは、10区で区間新記録を樹立した駒澤大の佐藤圭汰選手が、オンの「クラウドブームストライク（Cloudboom Strike）」を着用していたことだろう。少数勢力とはいえ、選手との噛み合わせや新作の投入次第では、来年以降の構図が変わる可能性もある。

今年の箱根で見えたのは、アディダスとアシックスが上位を分け合う「二強」の定着と、そこへプーマが勢いよく迫る構図だ。かつての王者・ナイキが確かな支持を保ちながら、新興ブランドの動きも活発になっている。来年は二強がさらに差を広げるのか、それとも追う側が一気に距離を詰めるのか。次の箱根の読みどころの一つとして、引き続き選手の足元に注目したい。

■第102回大会区間賞

1区：青木瑠郁（國學院大）プーマ ※区間新

2区：ヴィクター・キムタイ（城西大）プーマ ※区間新

3区：本間颯（中央大） アディダス

4区：鈴木琉胤（早稲田大）アディダス

5区：黒田朝日（青山学院大）アディダス ※区間新

6区：小池莉希（創価大）アディダス

7区：高山豪起（國學院大）アシックス

8区：塩出翔太（青山学院大）アディダス

9区：佐藤有一（青山学院大）アディダス

10区：佐藤圭汰（駒澤大）オン

■箱根歴代区間記録

1区：2026年第102回大会、青木瑠郁（國學院大）プーマ ディヴィエイト ニトロ エリート 3

2区：2026年第102回大会、ヴィクター・キムタイ（城西大）プーマ FAST-R ニトロ エリート 3

3区：2020年第96回大会、イエゴン・ヴィンセント（東京国際大）ナイキ ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%

4区：2023年第99回大会、イエゴン・ヴィンセント（東京国際大）アディダス アディゼロ アディオス プロ 3

5区：2026年第102回大会、黒田朝日（青山学院大） アディダス アディゼロ タクミ セン 11

6区：2025年第101回大会、野村昭夢（青山学院大） アディダス アディゼロ アディオス プロ 4

7区：2020年第96回大会、阿部弘輝（明治大学大）ナイキ ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%

8区：2026年第102回大会、塩出翔太（青山学院大）アディダス アディゼロ アディオス プロ エヴォ 2

9区：2022年第98回大会、中村唯翔（青山学院大）ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト％

10区：2026年第102回大会、佐藤圭汰（駒澤大）オン クラウドブームストライク