ランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）が2025 COLLECTION #12の新作を公開！“セクシーに生きる Just be yourself”というステートメントのもと、女性の新しいセクシーさを追求したアイテムが勢揃い。清らかな色香を放つブラから、優雅な気品が感じられるブラまで、どれもワンランク上の魅力を引き立ててくれるデザインばかり。

RAVIJOURの新作ランジェリーで魅力を引き出す！



フィオナ グラマーアップ ブラ

アルミラ トリックリフト ブラ

パルフルール シンクアップ ブラ

RAVIJOURの2025年新作ランジェリーコレクションは、女性の美しさを引き立てるアイテムが盛りだくさん。

例えば、「フィオナ グラマーアップ ブラ」は、ブラックやベージュで展開され、清らかな色香を放つデザインが特徴的。

さらに、他のアイテム「アルミラ トリックリフト ブラ」や「パルフルール シンクアップ ブラ」など、優雅で洗練された魅力を持つランジェリーが揃っています。

どれも高品質で、デザインの美しさに加え、着心地も抜群。自分にぴったりな一枚を見つけて、毎日をもっと特別に♪

RAVIJOUR 2025年新作ランジェリーで“セクシーに生きる”スタイル提案

素材やディテールにこだわったRAVIJOURのランジェリー



RAVIJOURは、ランジェリーのデザインだけでなく、素材やディテールにもこだわりを持っています。

たとえば、「アルミラ」シリーズのブラは、シンプルでありながらも、エレガントな印象を与える優れたデザインが特徴です。

リボンやレースなど細部まで丁寧に施された装飾が、洗練された大人の魅力を引き出します。

また、肌触りの良い素材が、長時間着用しても快適さを保つので、デイリーに使えるランジェリーとしても最適です。まさに、細部に至るまで美しさと機能性が調和した一品です。

ホリデーシーズンにぴったり！ノベルティキャンペーン開催中♪



RAVIJOURでは、ホリデーシーズンを盛り上げるためのノベルティキャンペーンも実施中。公式オンラインストアや全国店舗で、購入金額に応じて豪華なノベルティがもらえるチャンスです。

税込18,000円以上で「赤ボトム入りBOX」、税込30,000円以上で「ロゴ入りペアタンブラー」をプレゼント！

この機会に、愛用のランジェリーをゲットして、心温まるホリデーシーズンを迎えましょう。特別なギフトを手に入れながら、上質なランジェリーで自分をもっと輝かせて♪

RAVIJOURのランジェリーで新たな自分を発見しよう♡



RAVIJOURの2025年コレクションは、女性の美しさを引き出す特別なアイテムばかり。新しいランジェリーで、よりセクシーで自分らしい魅力を引き出し、毎日をもっと素敵に過ごしてみませんか？

12月11日からは公式オンラインストアで販売開始、全国店舗でも12月12日から購入可能です。さらに、ノベルティキャンペーンも実施中！

ホリデーシーズンにぴったりなランジェリーを手に入れ、心温まる時間を楽しんで♡