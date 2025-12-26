芳醇な香りに酔いしれる！熟成【シングルモルト】ウイスキーがAmazonに
【シングルモルト】12年熟成が醸し出す奥深い味わいを楽しむ国産ウイスキーカテゴリーの銘酒が今すぐAmazonで販売中！
シングルモルトのロールスロイスと賞えられているシングルモルトウイスキーの最高峰。フルーティーな芳香と豊かな口あたりが特徴。厳選されたシェリー樽で最低12年間熟成させた原酒のみを使用。
「ザ・マッカラン」ブランドの中でももっともスタンダードなマッカラン12年。
12年熟成のシングルモルトウイスキーで、熟成によるまろやかさと深みのある味わいが特長の一本。飲みごたえと香りのバランスが取れた定番の逸品である。
豊かな香りと滑らかな口当たりが楽しめ、ストレートはもちろんロックでもその魅力を堪能できる。日常のひとときを上質に演出する。
700mlの容量で満足感のあるサイズ感。贈答用としても選ばれる落ち着いた味わいで、特別な席から普段の晩酌まで幅広く活躍する。
奥深いコクと程よい甘みが感じられるフレーバーで、食事との相性もよく、様々なシーンで楽しめる国産ウイスキーの定番モデルである。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
