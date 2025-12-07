¡ÚSKINNYDIP LONDON ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÛÊ¿À®¡õY2K¤¬ÁÉ¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤¬Àª¤¾¤í¤¤♡
¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSKINNYDIP LONDON¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì5F¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ♡2025Ç¯12·î16Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ê¿À®¡õY2K¥àー¥É¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ä¤·¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ù¥Æ¥£ー¥º¥Ö¥ëー¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¢ö
Ê¿À®¡õY2K¥àー¥ÉËþºÜ¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ó
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤òSKINNYDIP¤é¤·¤¤¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤ä¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤Þ¤º¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥µ¥Ï¥Ê¡¢¥³¥í¥³¥í¥¯¥ê¥ê¥ó¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¤ÎÁ´8¥¥ã¥é¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎiPhoneÍÑ¥±ー¥¹¡Ê3,960±ß¡Ë¡¢¥Óー¥º¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¢¥Ýー¥Á¡Ê2,860±ß¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡Ê2,970±ß¡Ë¡¢¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê2,200±ß¡Ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤·¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¥¥é¥¥é¤ÎÂçÎ³¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬²Ä°¦¤¤iPhoneÍÑ¥±ー¥¹¡Ê3,960±ß¡Ë¡¢¥Óー¥º¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¢¥Ýー¥Á¡Ê2,860±ß¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡Ê2,970±ß¡Ë¡¢ID¥«ー¥É¥±ー¥¹¡Ê2,750±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤ËÊ¿À®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¥Æ¥£ー¥º¥Ö¥ëー¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥¢ー¥È¤ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¥¨¥¤¥ßー¤Á¤ã¤ó¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
iPhoneÍÑ¥±ー¥¹¡Ê3,960±ß¡Ë¡¢¥Óー¥º¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê2,640±ß¡Ë¡¢¥Ýー¥Á¡Ê2,860±ß¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡Ê2,970±ß¡Ë¡¢¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê2,420±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤µ¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¨¥¤¥ßー¤Á¤ã¤ó¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ýー¥Á¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ÈÄø¤è¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÍ½´¶♡
¥«ー¥È¥¥ー¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¿¥¤¥à¡¢¤ª¤¯¤Ó¤ç¤¦¤Ê¥«ー¥ì¥Ã¥¸¤¯¤ó¡¢¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¥º¥é¥Ü¡¢¥ëー¥Ëー¡¦¥Æ¥åー¥ó¥º¤Î4ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
iPhoneÍÑ¥±ー¥¹¡Ê3,960±ß¡Ë¡¢¥Óー¥º¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê2,420±ß¡Ë¡¢¥Ýー¥Á¡Ê2,860±ß¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡Ê2,970±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²û¤«¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®Êª¤Ë¢ö
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×ÂèÆóÃÆ¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡¢¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢iPhoneÍÑ¥±ー¥¹¡Ê3,960±ß¡Ë¡¢¥Óー¥º¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê2,640±ß¡Ë¡¢¥Ýー¥Á¡Ê2,860±ß¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡Ê2,970±ß¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥àAirTagÍÑ¥Ýー¥Á¡Ê2,750±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Y2K¥àー¥É¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó¡õÍ½ÌóÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
SKINNYDIP LONDON ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£
¾ì½ê¤Ï¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì5F¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ë¥¢¥æー¡×¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:30～20:30¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Î12·î16Æü10:30～15:00¤Ï¡¢Live Pocket¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ë¡£Í½Ìó³«»Ï¤Ï12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤«¤é¤Ç¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªÍ½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÀ°Íý·ô¤ä¥Õ¥êーÆþ¾ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÆüËÜ¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¢ö
¿´¤È¤¤á¤¯Ê¿À®¡õY2K¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ♡
SKINNYDIP LONDON¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¤äY2K¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°¦¤¹¤ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö♡
¥µ¥ó¥ê¥ª¤ä¤·¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤Î²û¤«¤·¥¥ã¥é¤«¤é¡¢³¤³°¥¢¥Ë¥á¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¥ë¥¯¥¢Âçºå¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£