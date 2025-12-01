ナルミヤキャラクターズの新シリーズ登場！話題の“トゥインクル☆エンジェル”が令和感で輝く

「mezzo piano junior」と「pom ponette junior」から、令和の今にぴったりの世界観で再構築された「トゥインクル☆エンジェルシリーズ」が登場しました。ホワイトや淡いパステルを基調に、ラメやオーロラ素材をちりばめた“エンジェルコア”なデザインは、思わず胸がときめくかわいさ♡ぬいぐるみチャームからポーチ、バッグまで全8型を展開し、推し活にも普段使いにも大活躍。12月10日(水)より一部店舗とオンラインで発売されます。

キュートな淡色デザイン♡チャーム&ポーチ

シリーズを象徴する「エンジェルキラキラぬいぐるみチャーム」（全4種・4,290円）は、うるうるとした瞳と小さな羽が魅力。

優しい色合いにキラキラの装飾が映え、バッグに付けるだけで華やかに。

続く「エンジェルキラキラカードケース」（全4種・3,960円）は、推しカードを入れて一緒におでかけしたくなるアイテム。

「ホワイトふわキラフェイスポーチ」（全4種・3,960円）は、冬にぴったりのふわふわ素材ときらめくフェイスがポイント。

「Strawberry houseポーチ」（全2種・6,930円）は、いちご型デザインにベリエちゃんのぬいぐるみがちょこんと入るキュートさが魅力です。

さらに「ナカムラくんの宇宙船ポーチ」（6,930円）は、蓄光パーツ付きで暗闇で光るワクワク仕様。コロンとした丸みのあるフォルムも可愛さ満点です♪

ももち×GiRLS by PEACH JOHN♡新作ブラ＆ノンワイヤー登場

バッグやコスチュームも！推し活がもっと楽しく

存在感たっぷりの「キラキラキルティングトートバッグ」（全2種・6,600円）は、ベリエちゃんはホワイトオーロラ×リボン柄、ナカムラくんはシルバー×星柄のデザイン。

内ポケットが充実し、キーホルダーを付けられるタブも備え、推し活バッグにも最適です。

「ベリエちゃんHUGショルダー」（1万1,000円）と「エンジェルベリエちゃんキラキラHUGショルダー」（1万3,200円）は、ショルダーを下げるとまるでベリエちゃんがHUGしてくれる特別感ある仕様。

ショルダーを外せば、ぬいぐるみとしてお部屋に飾れる2WAY仕様です。

また「アソートキャラなりきりコスチューム」（全5種・3,960円）は、お気に入りのぬいぐるみをキャラになりきらせる楽しさたっぷりのアイテム。

ストラップアクセサリー付きで写真映えも抜群です。

さらに【4店舗限定】で「エンジェルキラキラミニアクリルチャーム」（全5種・1回500円）がカプセルトイとして登場。

特別デザインはコレクションしたくなるかわいさです。

淡色の新世界観と一緒に冬の毎日がもっと輝く

ふんわりと儚げな淡色で彩られた「トゥインクル☆エンジェルシリーズ」は、毎日のコーディネートや推し活の時間に小さなきらめきを添えてくれる存在。

バッグやポーチ、チャームなど、どれも特別感があり、持つだけで気分が上がりそうです♡発売は12月10日(水)から一部直営店とオンラインにて。

期間限定POP UP SHOPでも数量限定の展開があるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。