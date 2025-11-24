¡Ú¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ÛºÇÂç4340±ß¤ªÆÀ¡ªÅß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à4Æþ¤ê¹ë²Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤À¤è¡Á¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥È¥ê¥×¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÆüÍ½Ìó¤Ç5¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ïº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê3¼ï¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÅß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à4Æþ¤ê¤Ç¡¢ºÇÂç4340±ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë12·î19Æü¤«¤é25Æü¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢²ñ·×¤¬5¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¥¤¥É¥»¥Ã¥È
¾¯¿Í¿ô¤Î¿©Âî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ô¥¶¤È¥Á¥¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤ªÆÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Åß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£´¡Ê¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë M¥µ¥¤¥º¡Ë+¥À¥Ö¥ë¥Á¥¥ó¥³¥ó¥Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê5110±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï1110±ß¤ªÆÀ¤Î4000±ß¡¢ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ï150±ß¤ªÆÀ¤Î4960±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à4¡×¤Ï¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥»¥Ã¥È
2Ëç¤Î¥Ô¥¶¤È¥Á¥¥ó¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥»¥Ã¥È¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Åß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£´¡Ê¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë M¥µ¥¤¥º¡Ë+¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È£´¡Ê¥Ï¥ó¥É¥È¥¹ M¥µ¥¤¥º¡Ë+¥À¥Ö¥ë¥Á¥¥ó¥³¥ó¥Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê8300±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï3340±ß¤ªÆÀ¤Î4960±ß¡¢ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ï1600±ß¤ªÆÀ¤Î6700±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à4¡×¤Ï¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë¸ÂÄê¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4¡×¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥È¥ê¥×¥ë¥»¥Ã¥È
3Ëç¤Î¥Ô¥¶¤Ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ëìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Åß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£´¡Ê¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë £Í¥µ¥¤¥º¡Ë+¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È£´¡Ê¥Ï¥ó¥É¥È¥¹ M¥µ¥¤¥º¡Ë+¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ê¥Ï¥ó¥É¥È¥¹ M¥µ¥¤¥º¡Ë+¥À¥Ö¥ë¥Á¥¥ó¥³¥ó¥Ü+¤â¤Á¤Ã¤È¡ª¥Ï¥Ë¡¼¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê1Ëü660±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï4340±ß¤ªÆÀ¤Î6320±ß¡¢ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ï2260±ß¤ªÆÀ¤Î8400±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à4¡×¤Ï¥Á¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥ë¸ÂÄê¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4¡×¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¤Î¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¥Ô¥¶¤Ï¤¹¤Ù¤ÆM¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
ÇÛÃ£¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÌÅÓÇÛÃ£ÎÁ¶â¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¡ÛÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ç²ñ·×¤¬5%¥ª¥Õ¤Ë
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·Æü¤ÎÁ°Æü¡Ê³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö½ªÎ»¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢²ñ·×¤¬¤µ¤é¤Ë5¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï¡¢12·î19Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¡£
¼õ¤±ÅÏ¤·Æü¤Î45ÆüÁ°¤«¤éÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¡¢Í½Ìó¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
