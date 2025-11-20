日常もアウトドアも、快適に。ユニセックスで選べる防寒ブーツ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
軽くて暖かく、しっかり防水。日本人の足にフィットする冬仕様【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
ザノースフェイスのシューズは、テックプルーフ防水メンブレンをインサートし、サーモライトの中わたによって軽量性と保温性を両立した冬仕様のショートブーツ。
カラーごとに異なるアッパー素材を使用し、それぞれにはっ水加工を施すことで耐水性を高めている。ソールにはTHE NORTH FACEオリジナルのヴィブラムアイストレックを採用し、低温下でもラバー材の硬化を抑え、高いグリップ力を発揮する。
足型は日本人向けに開発されており、着脱をスムーズにする足首ホールドシステムを内蔵。フィット感を高めながら、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応する。
ユニセックスモデルとして、性別を問わず快適に履ける設計となっているアイテムだ。
