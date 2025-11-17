ユニセックスで楽しむ新時代♡「パンツ」好き必見のBROS×CITENコラボ

ワコールの「BROS by WACOAL MEN」と、ユナイテッドアローズのブランド「CITEN」が初のコラボを実現♡性別を問わず快適に履けるユニセックス仕様の［パンツホリック］が登場します。上質なはきごこちとCITENらしい洗練デザインが融合し、トレンドの“ウエストロゴ見せ”にもぴったり。ワンサイズでS～LLまでカバーできる柔軟なフィット感も魅力。おしゃれと肌ざわりの心地よさを両立させたい人におすすめの新基準アンダーウェアです。

BROS×CITEN初のユニセックスパンツ

今回のコラボは、ワコール独自の快適性を追求した［パンツホリック］に、「CITEN」のスタイリッシュなデザインを取り入れた特別モデル。

立体成型で縫い目が少なく、ゴロつきにくい滑らかなはきごこちを実現しています。ワンサイズでS～LL（ウエスト68～104cm）まで対応し、包み込まれるようなフィット感を叶えるのが魅力。

レディースはS～3L（ヒップ82～105cm）相当なので、男女問わず使えるのが嬉しいポイントです。

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

ウエストロゴが映えるおしゃれデザイン

ウエスト部分には「CITEN」のロゴを大胆にデザイン。トップスからちらりと見せるだけでコーデが一気に今っぽくなる、まさに“魅せるパンツ”。カラーはブラック、ホワイト、グレー、イエローグリーンの全4色。

ベーシックからアクセントカラーまで揃い、気分やスタイルに合わせて選べます。「CITEN」オリジナルパッケージ入りで、ギフトにもおすすめです♪

価格・カラー・サイズ一覧

【BROS by WACOAL MEN × CITEN】［パンツホリック］



価格：2,750円（税込）

サイズ：S-LL（ワンサイズ）

※レディースはS-3L（ヒップ82～105cm）相当

カラー：ブラック（BL）／ホワイト（WH）／グレー（GY）／イエローグリーン（YE）

毎日に“ここちよさ”をくれる1枚♡

快適さとデザイン性を妥協したくない方にこそ試してほしい、BROS×CITENのユニセックスパンツ。軽やかにフィットするはきごこち、トレンド感のあるロゴウエスト、そしてワンサイズ対応という使いやすさが魅力です。

普段使いはもちろん、プレゼントにもぴったり。毎日のインナー選びがもっと楽しく、もっと快適になる新しい選択肢としてチェックしてみてくださいね♡