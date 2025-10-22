ベージュの靴は「鋭い形がいい」気楽に履けて「上品に見える」ソックスも似合うデザイン

数ある中から確実な１足を見極めるべく、理想の条件や着たい服との相性から逆算してしぼり込み。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







なじみよくキレも出せる「とがったベージュ系」

女らしさや上品さが加わる主張ひかえめなベージュ系は、メンズライクなボトムスの足元バランスを整えるのにぴったり。スリムな形にこだわると、ソックスを合わせてももたつかず淡いトーンでもシャープな見た目に。







ほっこりしない繊細なメッシュの編地

ミュール（2）／Ameri（AMERI VINTAGE） ゴージャスなラメがちりばめられたメッシュ素材。甲をおおう部分が広めだから、安定感があり歩きやすい。ほどよく素足感も表現でき、重たくなりすぎないのも魅力。







ぺたんこでも大人っぽい上質素材

サテンポインテッドトゥミュール（2）／EVOL しっとりとしたサテン生地で、低めのヒールでもエレガントな佇まい。 アッパーのリボンがひかえめなアクセントに。







ぼやけず履けるつるっとしたベージュ

エナメルアンクルストラップシューズ（1）／ネブローニ 肌にフィットするエナメル素材で、窮屈感のないはき心地。 まろやかなクリームカラーでも軽さが出せる光沢感のあるメリージェーン。







(コーディネートのプライスなど詳細)

