持ち運ぶだけで終わらない。開いて使える、収納力のある一枚【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
PCもアクセサリーも、すっきり収納。【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に特化した自立型トートバッグ。クッション性を持たせたオープンジッパー式のメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類をしっかりと保護しながら収納できる。
ジッパーを開放すれば、バッグ自体が自立するボックス形状となり、社内や出張先、学校内での作業スペースとしても活用可能。内部にはメッシュポケットやキークリップを備え、細かなアクセサリー類の整理にも対応する。
持ち手部分はブラックカラーで統一され、シンプルながらも洗練された印象を与える。
機能性と構造美を兼ね備えた、現代のワークスタイルに寄り添うトートバッグ。
